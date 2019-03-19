Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗСКоммерсантъ вчера в 13:28
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.
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с чего всё началось
Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить правила продажи моторного топлива на АЗС, поскольку доля суррогата на рынке достигает 9%. Речь идет о возможном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса "Евро-5", сообщили ТАСС в министерстве.ТАССвчера в 13:04
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