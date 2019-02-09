Экономика
Минпромторг снизит цены на продукты за счет создания новых рынковИзвестия вчера в 01:58
Увеличение количества рынков позволит снизить цены на продукты. Согласование законопроекта о розничных рынках находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет внесен в правительство и Госдуму. Об этом «Российской газете» сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены. На рынках, конечно, разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции.
— Виктор Евтухов, российский политикBFM.ru вчера в 03:49
с чего всё началось
Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В ближайшее время он будет внесен в правительство и Госдуму. Количество рынков у нас за последние десять лет сократилось катастрофически - в 5-6 раз.Российская газетавчера в 00:22
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