Экономика
Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пиваРоссийская газета 20 июля в 12:18
В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве. Предложение Минпромторга включено в разрабатываемый им проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.
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Минпромторг РФ выступил с идеей ослабления регулирования продажи пива
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