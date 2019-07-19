Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 годаРБК вчера в 13:01
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Документ, копия которого есть у РБК, состоит из семи глав и насчитывает 90 страниц.
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Армия и оружие
Россия доставила гумпомощь в Восточную Гуту
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили более двух тонн гумпомощи в населённый пункт Дарайя в Восточной Гуте, заявил представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
Обновлено в 22:37
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР был издан приказ о полном прекращении огня
Стало известно о том, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках издали приказ о полном бессрочном прекращении огня, которое должно начаться с полуночи 21 июля.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
СМИ: иракские войска проводят операцию против террористов к северу от Багдада
Иракская армия приступила в субботу ко второй фазе операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих к северу от Багдада.
Обновлено в 09:43
Политика
Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник объяснил, чего от Европы ожидает Украина и почему страна больше не хочет полагаться на Германию и европейцев.
Обновлено в 21:37
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Кино
Блэйд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
Во время презентации студии Marvel стали известны фильмы и сериалы, которые войдут в четвёртую фазу Кинематографической вселенной.
Обновлено в 22:45
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о вреде и пользе пальмового масла
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о вреде и пользе пальмового масла.
Обновлено вчера в 03:58
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено в 16:28
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено в 22:10
Космос
Американский эксперт назвал главный страх человечества в космосе
Эксперт, автор книг по истории освоения космоса Род Пай рассказал, какой страх мешает человечеству покорить Марс.
Обновлено вчера в 02:31
Футбол
«Бавария» обыграла «Реал» в дебютном для Азара товарищеском матче
Мюнхенская "Бавария" смогла обыграть мадридский "Реал" в матче международного кубка чемпионов. Встреча команд завершилась со счетом 3:1.
Обновлено в 22:36
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
В ВНИИ труда назвали самые невостребованные в России профессии. Наименьшим спросом пользуются учителя средней школы и бухгалтеры.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур»
Из-за сильных ливней 10-метровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно.
Обновлено в 23:25
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 12:00
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22