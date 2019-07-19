Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Документ, копия которого есть у РБК, состоит из семи глав и насчитывает 90 страниц.

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

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