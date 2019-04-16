Экономика
Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 годуSudostroenie.info вчера в 05:59
По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей. Из них на внутренний рынок будет поставлено продукции на 399,1 млрд рублей. В 2018 году показатели составили 448,1 и 383,1 млрд рублей соответственно.
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Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году
Sudostroenie.infoвчера в 05:59
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В Японском море идет подводная борьба за рухнувший F-35
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной
Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт»
В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
Обновлено в 01:17
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.
Обновлено 14 апреля в 13:52
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Башкирии автомобилистка сбила восьмиклассницу
Восьмиклассница получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице.
Обновлено в 02:10
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Происшествия
«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Обновлено в 01:42
Космос
SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy
Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Общество
Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве
Сухая и теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Игры
Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One
Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов
Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.
Обновлено в 01:10
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Библиотеки Москвы простят читателей-должников в «Библионочь»
Штрафы не грозят тем читателям, которые вернут задержанные сверх срока книги в московские библиотеки во время акции «Библионочь» в ночь с 20 на 21 апреля.
Обновлено в 02:18
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36