Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 годуSudostroenie.info вчера в 05:59

По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей. Из них на внутренний рынок будет поставлено продукции на 399,1 млрд рублей. В 2018 году показатели составили 448,1 и 383,1 млрд рублей соответственно.

Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Общество Видеосъёмка техосмотра не станет обязательной Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, которые исключают обязательную видеосъёмку техосмотра видеоавтомобилей.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.

Происшествия Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.

Происшествия В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефт» В Орджоникидзевском районе Уфы ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» площадью 140 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Авто Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.

Транспорт В России могут появиться платные перекрестки В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.

Происшествия В Башкирии автомобилистка сбила восьмиклассницу Восьмиклассница получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице.

Футбол Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку» Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.

Космос SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Общество Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве Сухая и теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Игры Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.

Политика Порошенко призвал Данилюка покинуть штаб Зеленского из-за конфликта интересов Действующий глава Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы бывший министр финансов Александр Данилюк, который должен прийти на дебаты 19 апреля вместо другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, покинул штаб шоумена из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, по которому государство судится с олигархом Игорем Коломойским.

Политика Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.

Политика Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.

Общество Библиотеки Москвы простят читателей-должников в «Библионочь» Штрафы не грозят тем читателям, которые вернут задержанные сверх срока книги в московские библиотеки во время акции «Библионочь» в ночь с 20 на 21 апреля.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).