Экономика
Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 годуSudostroenie.info 05:59
По прогнозам министерства, в 2019 году объёмы производства в судостроении составят 451 млрд рублей. Из них на внутренний рынок будет поставлено продукции на 399,1 млрд рублей. В 2018 году показатели составили 448,1 и 383,1 млрд рублей соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году
Sudostroenie.info05:59
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
Как пишет французская газета Le Figaro, крушение боевого самолета – редкий шанс для потенциальных противников США получить информацию о новейшей военной технике.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари
Католический храм эвакуировали. На 21:15 стало известно, что крыша собора Парижской Богоматери полностью рухнула.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Футбол
Балотелли признали лучшим игроком Лиги 1 в марте
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта. Учредитель награды – профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:26
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Xiaomi выпустила велосипедный насос
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Приморье похороненный пес выбрался из могилы
В Уссурийске похороненный 18-летний пес оказался живым и выбрался из могилы, пишет РИА VladNews со ссылкой на приют для животных.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Госдеп одобрил сделку Пентагона с Тайванем на $500 млн
Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
Обновлено в 21:20
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено в 15:12
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Общество
Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 03:34
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено в 18:09
Общество
В центральной части России ожидается резкое похолодание
Как сообщает Политэксперт, резкое похолодание сменит теплые солнечные лучи в центральных регионах страны.
Обновлено в 13:08
Космос
Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС
Обновлено в 21:16
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Китае умерла редчайшая в мире черепаха
В зоопарке китайского города Сучжоу погибла редчайшая черепаха вида Rafetus swinhoei, находящегося на грани полного исчезновения.
Обновлено в 10:34
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18