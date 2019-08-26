Экономика
Минпромторг проводит санкцопросКоммерсантъ вчера в 18:32
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
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с чего всё началось
Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники "Ъ" в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года.Коммерсантъвчера в 18:32
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Обновлено 24 августа в 20:21
Политика
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Технологии
«Ethereum утратит лидерство». В чем главная проблема платформы Бутерина
Предприниматели со временем начнут чаще пользоваться услугами конкурентов Ethereum, таких платформ как EOS, Tron и NEO, если команда проекта не решит проблему масштабируемости, уверены аналитики исследовательского подразделения Binance.
Обновлено в 04:18
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Обновлено в 03:38
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Обновлено в 05:07
Кино
Жерар Депардье сыграет генсека Брежнева
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине
Следователи немецкой полиции считают, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть заказным.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко
Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 06:07
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского
Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7
Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
Обновлено в 03:50
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Политика
Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице.
Обновлено в 04:56
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Политика
Республиканец Джо Уолш решил идти в президенты США
Бывший конгрессмен Джо Уолш, однопартиец Дональда Трампа, объявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты
Huawei не выжить на западном рынке без Google. Мнение Forbes
Американское издание Forbes считает иначе, по крайней мере, применительно к западному рынку.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
Обновлено в 05:25
Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой врезались на мотоцикле в дерево
Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой попал в аварию вместе, о чем сообщила его супруга Полина в своем Инстаграм.
Обновлено в 03:50