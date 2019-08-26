Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники "Ъ" в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года.

с чего всё началось

Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

Армия и оружие В Тегеране опровергают удары ВВС Израиля по иранским объектам в Сирии Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по иранским военным объектам рядом с Дамаском, якобы для того, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране.

Футбол Лопырёва посетила матч «Галатасарая» Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор».

Общество Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов По словам эксперта, температура воздуха начнет ощутимо снижаться — с 22 градусов в понедельник, 26 августа, до 15–17 градусов в среду, 28 августа.

Происшествия В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.

Общество Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель "Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Политика Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.

Шоу-бизнес Бывший бойфренд Виктории Бони женился В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.

Шоу-бизнес Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Здоровье Прокуроры добились, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством Прокуроры добились, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Здоровье Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.

Политика Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7 Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.

Волейбол Блокирующая Фетисова больше не сыграет на ЧЕ-2019 Центральная блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова больше не сыграет на чемпионате Европы.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Происшествия Неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей Злоумышленники похитили из квартиры кольцо стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.