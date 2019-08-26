Экономика
Минпромторг проводит санкцопросКоммерсантъ вчера в 18:32
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники "Ъ" в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года.Коммерсантъвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Армия и оружие
В Тегеране опровергают удары ВВС Израиля по иранским объектам в Сирии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по иранским военным объектам рядом с Дамаском, якобы для того, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Лопырёва посетила матч «Галатасарая»
Российская телеведущая Виктория Лопырёва посетила матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Коньяспор».
Обновлено в 04:07
Общество
Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве до трех градусов
По словам эксперта, температура воздуха начнет ощутимо снижаться — с 22 градусов в понедельник, 26 августа, до 15–17 градусов в среду, 28 августа.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с оружием
Старший сержант транспортной полиции Якутска 26 августа скрылся с места службы.
Обновлено в 03:20
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 02:31
Политика
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Виктории Бони женился
В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко
Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Здоровье
Прокуроры добились, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством
Прокуроры добились, чтобы мать-одиночку из Казани обеспечили жизненно необходимым лекарством, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Обновлено в 04:07
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Хоккей
«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Скворцова: в России мужчины живут на 9,9 лет меньше женщин
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РФ, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 лет.
Обновлено в 03:40
Политика
Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
Обновлено в 04:06
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Волейбол
Блокирующая Фетисова больше не сыграет на ЧЕ-2019
Центральная блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова больше не сыграет на чемпионате Европы.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей
Злоумышленники похитили из квартиры кольцо стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено вчера в 12:01