Экономика

Минпромторг проводит санкцопросКоммерсантъ вчера в 18:32

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Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
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Минпромторг проводит санкцопрос

Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники "Ъ" в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года.
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