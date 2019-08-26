Экономика
Минпромторг проводит санкцопросКоммерсантъ вчера в 18:32
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Новочеркасске
Обновлено в 00:23
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче МЛС подряд
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дважды поразил ворота «Лос-Анджелеса» в матче МЛС.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено вчера в 14:29
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы вырастут на 15%
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует осложнение дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США
Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено 24 августа в 02:16
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Минтруд предложил упростить информацию на сайтах госорганов
Минтруд России планирует внедрить формат "легкого чтения" для людей с ментальной инвалидностью, в том числе для сайтов органов государственной власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.
Обновлено в 03:05
Общество
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Хоккей
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
Обновлено вчера в 10:56
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика
«Почта России» собралась открывать магазины и аптеки
"Почта России" намеревается открывать в своих отделениях центры торговли и услуг и просит выделить ей около 85 миллиардов рублей из государственного бюджета.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Приморском районе мужчина порезал приятеля и выпал из окна
Полиция Приморского района расследует покушение на убийство.
Обновлено в 02:22
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Политика
Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»
По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Экипажи истребителей Су-30СМ в ходе учений на полигоне в Крыму отработали боевые пуски ракет по воздушным целям условного противника.
Обновлено в 01:48
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Мантуров рассказал о модернизации Ан-124 в России
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced Edition
Инсайдер Мукул Шарма считает, что устройство будет называться Enhanced Edition.Информатор обнародовал баннер рекламного характера, касающийся предстоящего форума Redmi, который состоится 29 августа.
Обновлено в 01:52