Экономика
Минпромторг проводит санкцопросКоммерсантъ вчера в 18:32
Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.
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Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС перенесли
Обновлено 24 августа в 16:37
Политика
Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
Обновлено 23 августа в 18:03
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Политика
Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей
26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей.
Обновлено 23 августа в 11:09
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
В Крыму исследователи смогли обнаружить странное двухъярусное захоронение сарматского младенца, информирует новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:48
Кино
«Angry Birds 2 в кино» стали лидерами российского проката
Мультипликационный фильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат по итогам минувших выходных.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Энергетика
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики
Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:08
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья
Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 02:03
Наука
В Китае создали гидродинамическое устройство для защиты от волн и излучения
Сотрудники университетов Китая (в Пекине и в г. Сямынь) сосредоточили свои усилия на масштабировании технологии.
Обновлено 24 августа в 14:40
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321
В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено 24 августа в 10:09
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Обновлено в 01:48
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Грандиозным концертом завершился фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму
Грандиозным концертом и праздничным фейерверком завершился в воскресенье, 25 августа, в Крыму фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено 24 августа в 07:30
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09