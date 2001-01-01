Экономика
Минпромторг просит у казны 150 миллиардов на поддержку автопромаLadaonline 04:56
Российский минпромторг разработал и направил на согласование в минфин и минэкономики концепцию программы поддержки автопрома. До 2025 г. планируется направить 150 млрд руб. из бюджета на развитие автокомпонентных производств, в т. ч. 10 млрд руб. уже в этом году.
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.Коммерсантъвчера в 18:46
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов
Коммерсантъвчера в 18:46
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
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