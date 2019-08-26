Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники "Ъ" в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года.

с чего всё началось

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