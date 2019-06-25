Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировкахГазета.Ru 09:14
Высокопоставленные чиновники никому не подконтрольны и не ограничивают себя в тратах во время командировок. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров проживает за границей в номерах стоимостью свыше 1 млн рублей в сутки.
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Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:41
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