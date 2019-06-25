Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировкиРИА Новости 06:18

Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Происшествия В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Шоу-бизнес Валерия поздравила Егора Крида с 25-летием Певица Валерия трогательно поздравила Егора Крида с юбилеем, опубликовав соответствующий пост на личной странице в сети Instagram.

Авто Подержанные автомобили каких брендов выбирали москвичи в мае В прошедшем мае на столичном рынке автомобилей с пробегом было продано 21 591 машин, что на 9% меньше прошлогодних объемов.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Экономика Расходы на пенсии военным вырастут на 600 млрд рублей Минфин заложил рост ассигнований на выплаты военных пенсий на 603 млрд рублей в 2020–2022 годах.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Суд оставил Абызова под стражей до 25 июля Московский городской суд во вторник признал законным продление до 25 июля срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США Верховный суд Австрии сегодня, 25 июня, одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Экономика Сбербанк запустил услугу перевода денег с кредитных карт на дебетовые Сбербанк запустил новую услугу: теперь его клиенты могут переводить средства с кредитных карт на дебетовые.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.