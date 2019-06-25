Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировкиРИА Новости 06:18

Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.

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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

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