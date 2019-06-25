Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировкиРИА Новости 06:18
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:41
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