Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировкиРИА Новости 06:18

Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

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