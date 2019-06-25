Общество

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходахРоссийская газета 10:40

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию - когда, как, что это было за мероприятие - мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:41

Подробнее о событии

В Минпромторге прокомментировали сообщения о командировочных расходах Мантурова

ТАСС08:11

Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках

РБК10:35

Счетная палата опровергла проверку командировочных расходов Мантурова

Rambler News Service10:22

Счетная палата уличила Минпромторг во лжи о миллионных тратах Мантурова на отели

URA.Ru09:57

Минпромторг прокомментировал многомилионные командировочные Мантурова

Коммерсантъ10:39

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

РИА Новости06:18

Кремль отказался комментировать траты Мантурова в командировках

Ведомости06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Транспорт

Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Футбол

«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

Московское "Динамо" не может вылететь из аэропорта Шереметьево на сбор в Австрию из-за технических неполадок с самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 03:48
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Здоровье

В кузбасской больнице использовали просроченные препараты

В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Космос

Выброс метана на Марсе неожиданно завершился, заявили в НАСА

Датчики марсохода Curiosity зафиксировали резкое снижение концентрации метана в атмосфере Марса над кратером Гейл, что говорит о завершении этого выброса.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Здоровье

В Крыму подсчитали количество наркоманов

Число наркозависимых в Республике Крым не увеличилось за последние три с половиной года и колеблется на уровне 4 тыс человек.
Обновлено в 06:55
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное