Экономика

Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для арктических проектовРИА Новости 02:18

Минпромторг РФ предлагает снизить ставки налогов на прибыль и имущество, а также применять понижающий коэффициент при начислении НДПИ для облегчения запуска инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в Арктике, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Минпромторг предложил снизить налоги для инвесторов в Арктику

Евразия Daily03:18

Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для арктических проектов

РИА Новости02:18

AEON просит обнуление налога на имущество и льготы по НДПИ для проектов в Арктике

ПРАЙМвчера в 15:54

Арктические проекты предложили стимулировать налоговыми льготами

News.ru02:54
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Общество

Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят

В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
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В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
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На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
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Обновлено вчера в 15:06
Общество

Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам

Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников.
Обновлено вчера в 20:02
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Обновлено в 00:05
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В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Музыка

Кирилл Нечаев вернулся в сеть с пародиями на известных музыкантов

Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев впервые за несколько месяцев выпустил новый клип.
Обновлено в 01:57
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
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Обновлено вчера в 15:13
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В Петербурге предотвратили кражу скульптуры из Русского музея

Обновлено в 03:15
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Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

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Обновлено вчера в 11:44
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В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
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Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.
Обновлено в 02:00
Политика

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
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ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
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Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
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Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
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Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
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Кокорина и Мамаева с вещами доставили в зал суда

Скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли на очередное заседание суда с увесистыми сумками, заполненными личными вещами.
Обновлено вчера в 06:45
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Мэрия Новосибирска согласовала проведение «Монстрации»

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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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