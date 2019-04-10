Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для арктических проектовРИА Новости 02:18

Минпромторг РФ предлагает снизить ставки налогов на прибыль и имущество, а также применять понижающий коэффициент при начислении НДПИ для облегчения запуска инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в Арктике, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Общество Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв В Екатеринбурге два человека пострадали при взрыве в жилом доме, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Авто Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.

Экономика FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Общество Коллекторов-нарушителей смогут привлекать к суду по «старым» делам Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников.

Авто Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв» В автопарке «Яндекс.Драйв» появились грузовые фургоны Ford Transit, они доступны для водителей с открытой «легковой» категорией В. Размер багажного отделения составляет 320х170х190 сантиметров, в нем можно перевозить до 10 кубометров груза, в том числе технику и мебель.

Происшествия В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Музыка Кирилл Нечаев вернулся в сеть с пародиями на известных музыкантов Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев впервые за несколько месяцев выпустил новый клип.

Экономика «Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ» «Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.

Происшествия Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Финансы Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.

Происшествия В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.

Футбол Интервью с агентом Лассана Н`Диайе о ЦСКА и агентской деятельности Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.

Политика В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире «Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.

Политика Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Политика Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Происшествия Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.

Авто Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.