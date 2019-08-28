Экономика
News.ruМинпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров
Возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров рассматривают власти РФ. Автором предложением выступил Минпромторг. Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
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Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
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Экономика
Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании.
Ведомости 06:32
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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SpeedMe вчера в 23:22
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
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Lenta.ru 13:10
Происшествия
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Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
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Политика
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В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
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Власти уточнили число жертв обрушения стены в Новосибирске
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске удалось освободить трех человек, один из них погиб, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит здание.
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Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
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Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
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Ридус 19:08
Происшествия
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна квартир
В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская.
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Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира
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16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
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