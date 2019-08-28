Экономика

News.ruNews.ruМинпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

Возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров рассматривают власти РФ. Автором предложением выступил Минпромторг. Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:15

Подробнее о событии

ФАС не поддерживает предложения Минпромторга по квотам производителей из РФ в госзаказе

ТАСС05:57

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Ведомостивчера в 17:15

Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

News.ruвчера в 20:10

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

РБКвчера в 19:39

В госзаказе ищут российскую долю

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ведомости» узнали о планах Минпромторга ввести квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Интерфаксвчера в 18:35

Минпромторг предложил установить 50% квоту на госсзакупку российских товаров

Эхо Москвы01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Газета.Ru 09:54
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Коммерсантъ 18:54
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
Политика

СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным

РИА Новости 09:47
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Авто

Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году

В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв 11:28
Футбол

Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии

Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».
Sportbox.RU 11:38
Экономика

Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании.
Ведомости 06:32
Шоу-бизнес

Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

РИА Новости 10:02
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Авто

BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6

BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру 10:00
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера

Говорит Москва вчера в 08:18
Общество

Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика

Венесуэльский парламент разорвал военное соглашение с Россией

В Венесуэле парламент расторг новое соглашение правительства Николаса Мадуро с Россией, заключенное в военной сфере.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Политика

Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Происшествия

Власти уточнили число жертв обрушения стены в Новосибирске

Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске удалось освободить трех человек, один из них погиб, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которой принадлежит здание.
Взгляд.ру 03:43
Театры

Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Игры

Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной»

В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».
Игромания.ру 14:15
Технологии

Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент

Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
Происшествия

В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна квартир

В Одинцовском районе неизвестный обстрелял окна нескольких квартир многоэтажки по улице Кутузовская.
Газета.Ru 15:28
Единоборства

Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира

Sport24.ru 04:13
Политика

Конте поручат сформировать новое правительство Италии

Президент Италии Серджо Матарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему формирования нового правительства в стране, сообщил пресс-секретарь итальянского президента Джованни Грассо на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:13
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное