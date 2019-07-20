Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголемРБК 03:00
Деалкоголизация и бюджет Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, указывает Дурдыев.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
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ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
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Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
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В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
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Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
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Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
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Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
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Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
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