Деалкоголизация и бюджет Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, указывает Дурдыев.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Единоборства Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту Экипаж британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, должен будет оставаться на борту, пока проводится расследование.

Происшествия Четвертый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после сбоя На Калининской АЭС (Тверская область) включили в сеть четвертый энергоблок, отключенный в результате сбоя в цепи питания, сообщает «Интерфакс».

Наука Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.

Происшествия В Подмосковье задержали двух следователей СК В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Экономика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Здоровье Можно ли пить воду сразу после еды, рассказала диетолог Существует мнение, что пить воду во время или после приема пищи вредно для здоровья.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Наука Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Обматеривший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу Новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил, что оскорбивший российского лидера Владимира Путина журналист Георгий Габуния, отстраненный на два месяца, может вернуться на работу по истечении срока взыскания.

Футбол «Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ» Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года. Контракт Ло Чельсо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком "Цирком" назвал указ президента Украины Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог в стране министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Экономика Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Армия и оружие Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.

Политика В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.