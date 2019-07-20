Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРоссийская газета 04:14
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Пиво отнесли к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
Читать в источнике
Оценить556
с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Спорт
На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Игры
GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra
Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
Обновлено в 12:51
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Общество
В Коломне стартует велофестиваль Summer Velo Cup 2019
Благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup 2019 стартует в подмосковном городском округе Коломна, участники смогут преодолеть дистанции длиной в 90, 50 и 30 километров.
Обновлено вчера в 17:31
Космос
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» рухнула в Тихий океан
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Западной Африке горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено в 15:43
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов
Агентство оборонных инновации Франции, являющееся частью Минобороны, планирует создать группу по прогнозированию угроз будущего – в нее войдут писатели-фантасты и футурологи.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
Донбасс открестился от плана Медведчука
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать в Донбассе автономный регион, тем более что Конституция Украины это позволяет.
Обновлено вчера в 13:11
Кино
Старый знакомый и трек Боуи: расширенный трейлер «Хранителей»
На фестивале Comic-Con в Сан-Диего канал HBO показал расширенный трейлер сериала «Хранители» — по мотивам одноимённого комикса Алана Мура (и фильма-адаптации Зака Снайдера).
Обновлено в 15:20
Футбол
«Чайка» победила «Балтику», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»
"Чайка" переиграла "Балтику" в третьем туре Олимп-ФНЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил Александр Подбельцев.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о своем психозе из-за дочери
Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева призналась своим подписчикам в Instagram, что из-за дочери у нее начался психоз.
Обновлено в 05:40