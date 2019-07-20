Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРоссийская газета 04:14

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Пиво отнесли к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

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РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС05:18

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости05:55

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известия10:55

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Российская газета04:14

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъ03:48

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00
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