Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемНовости Саратова 20 июля в 08:48
Известно, что пиво приравняли к алкоголю еще в 2011 году. Также с июля 2012 алкогольной продукцией принято считать напитки, содержащие более 0,5 % спирта, кроме кваса и кефира. В 2013 вышел запрет о продаже пива в ларьках.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК20 июля в 03:00
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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем
Ведомости20 июля в 05:55
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