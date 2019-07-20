Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРИА Новости 06:13

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Российская газета04:14

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС05:18

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвы08:00

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъ03:48

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00
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