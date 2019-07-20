Общество
Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголемФАН 20 июля в 06:08
Минпромторг России предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, действующих в настоящее время для всего алкоголя, сообщили СМИ со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019 –2025 годы.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК20 июля в 03:00
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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем
Ведомости20 июля в 05:55
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
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