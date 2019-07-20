Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

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