Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.

Политика Зеленский показал на видео ржавую «Украину» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Политика В США на примере спора о пицце объяснили, как РФ «разделяет американцев» В иллюстрированном предупреждении говорится, в частности, что для того, чтобы посеять раздор в американском обществе, иностранные агенты могут заявлять в сети, что не любить ананас в пицце - "не по-американски".

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Происшествия Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.

Политика На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска Украинские силовики обстреляли Первомайск за несколько часов до перемирия, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей.

Происшествия В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол Митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму собрал, по данным полиции, 12 тысяч человек, по информации проекта «Белый счётчик», — 22 тысячи 500.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Футбол Кононов: «Спартак» отрезками показывал тот футбол, к которому мы стремимся Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов заявил, что в матче чемпионата России против "Ростова" футболисты его команды отрезками показывали тот футбол, к которому стремятся "красно-белые".

Общество Росстат посчитал количество россиян с зарплатой выше миллиона рублей Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Происшествия На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Происшествия Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.

Общество Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Единоборства Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".

Космос Астронавты реже падают в обморок на Земле, если они тренируются в космосе В исследовании приняли участие 12 астронавтов (восемь мужчин и четыре женщины в возрасте 43-56 лет), которые провели в космосе около шести месяцев.