Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
Читать в источнике
Оценить574
с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:23, Вашингтон
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 19:17
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
В США на примере спора о пицце объяснили, как РФ «разделяет американцев»
В иллюстрированном предупреждении говорится, в частности, что для того, чтобы посеять раздор в американском обществе, иностранные агенты могут заявлять в сети, что не любить ананас в пицце - "не по-американски".
Обновлено в 18:26
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В Донбассе отреагировали на обстрел Первомайска
Украинские силовики обстреляли Первомайск за несколько часов до перемирия, чтобы спровоцировать ополченцев на срыв договоренностей.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму собрал, по данным полиции, 12 тысяч человек, по информации проекта «Белый счётчик», — 22 тысячи 500.
Обновлено в 16:28
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 16:48
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Кононов: «Спартак» отрезками показывал тот футбол, к которому мы стремимся
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов заявил, что в матче чемпионата России против "Ростова" футболисты его команды отрезками показывали тот футбол, к которому стремятся "красно-белые".
Обновлено в 18:36
Общество
Росстат посчитал количество россиян с зарплатой выше миллиона рублей
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.
Обновлено в 18:58
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Единоборства
Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Космос
Астронавты реже падают в обморок на Земле, если они тренируются в космосе
В исследовании приняли участие 12 астронавтов (восемь мужчин и четыре женщины в возрасте 43-56 лет), которые провели в космосе около шести месяцев.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
Обновлено в 07:57