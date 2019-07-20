Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРИА Новости 06:13

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

Подробнее о событии

Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива

Российская газета12:18

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвы08:00

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС05:18

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известия10:55
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Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Обновлено в 14:47
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Экономика

Россияне стали брать больше микрозаймов

Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.
Обновлено вчера в 20:33
Футбол

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

Обновлено в 13:56
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году

Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:07
Политика

Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Происшествия

В Китае 13-летний мальчик угнал два самолета

Школьнику в Китае удалось угнать два небольших самолета.
Обновлено вчера в 15:28
Космос

Запуск метеоспутника «Электро-Л» перенесли на декабрь

Очередной запуск «Электро-Л» ранее планировали совершить в октябре-ноябре текущего года, но недавно появилась информация, согласно которой старт состоится в декабре 2019 года.
Обновлено 17 июля в 18:25
Общество

Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Финансы

По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Общество

Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp

Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Единоборства

После трепанации черепа Дадашев введен в медикаментозную кому

Российский боксер Максим Дадашев, экстренно госпитализированный в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, введен в медикаментозную кому, сообщили ТАСС в команде спортсмена.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол

Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020

Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено в 07:50
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

Обновлено вчера в 15:28
Космос

Астронавты реже падают в обморок на Земле, если они тренируются в космосе

В исследовании приняли участие 12 астронавтов (восемь мужчин и четыре женщины в возрасте 43-56 лет), которые провели в космосе около шести месяцев.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено в 18:55
Наука

Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих

Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение

«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

Обновлено в 18:52
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