Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРИА Новости 06:13
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
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