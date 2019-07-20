Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Экономика Россияне стали брать больше микрозаймов Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Общество Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.

Политика Рябков встретился с Мадуро в Каракасе Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Космос Запуск метеоспутника «Электро-Л» перенесли на декабрь Очередной запуск «Электро-Л» ранее планировали совершить в октябре-ноябре текущего года, но недавно появилась информация, согласно которой старт состоится в декабре 2019 года.

Общество Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.

Финансы По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Общество Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.

Единоборства После трепанации черепа Дадашев введен в медикаментозную кому Российский боксер Максим Дадашев, экстренно госпитализированный в критическом состоянии после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, введен в медикаментозную кому, сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Происшествия Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.

Общество Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС «Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.

Происшествия Названа новая версия гибели группы Дятлова Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.

Футбол Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020 Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.

Кино Пьер Ришар прилетел в Ессентуки Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Космос Астронавты реже падают в обморок на Земле, если они тренируются в космосе В исследовании приняли участие 12 астронавтов (восемь мужчин и четыре женщины в возрасте 43-56 лет), которые провели в космосе около шести месяцев.

Футбол Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч» Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

Наука Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.