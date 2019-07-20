Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.

Спорт Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой на Кубке Африки Накануне, 19 июля, футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала (1:0) и выиграли Кубок Америки.

Общество Во Франции температура впервые достигла 46 градусов Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

Происшествия Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.

Космос Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.

Политика На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский Накануне внеочередных выборов в Верховную раду, которую Владимир Зеленский распустил прямо в своей инаугурационной речи, расклад таков: партия нового президента «Слуга народа» набирает по опросам разных социологических агентств от примерно 42 процентов до более 51 процента голосов.

Политика Зариф назвал причины действий Ирана в Персидском заливе «В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил», — написал Зариф.

Общество В Псковской области обнаружено более 300 артефактов эпохи викингов В Псковской области в поселении Горожане археологи во время работ нашли более 300 артефактов эпохи викингов, в частности, арабские монеты-дирхемы.

Космос Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну Американская космическая программа "Аполлон", в рамках которой на поверхности Луны побывали 12 человек, оставила после себя массу фактов, подтверждающих ее историческую реальность, рассказал РИА Новости историк, автор нескольких книг по советской космической программе Павел Шубин.

Политика Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.

Футбол Кьеза намерен просить руководство «Фиорентины» отпустить его в «Ювентус» Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза намерен встретиться с руководством клуба и настаивать на том, чтобы его продали в «Ювентус».

Происшествия Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Политика «День тишины» наступил на Украине перед выборами В субботу на Украине наступил «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.

Шоу-бизнес Многоуровневый торт, кутюрное платье невесты и звездные гости: дизайнер Эли Сааб устроил сыну роскошную свадьбу Знаменитый 55-летний модельер Эли Сааб, вечерние платья которого носят Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли, Кендалл Дженнер и многие другие, устроил для своего сына пышное торжество.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Авто Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.

Футбол «Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.