Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить розничным продавцам не считать пиво алкоголем. В ведомстве считают, что действующие ограничения на продажу пива необходимо смягчить.

Общество В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада В центре Петербурга и на Кронштадтском рейде боевые корабли прошли строем в рамках первой совместной тренировки перед Главным военно-морским парадом.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Авто Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.

Экономика Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.

Экономика Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Экономика Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.

Политика Националисты стягивают людей в Киеве после выборов Верховной рады После оглашения экзит-полов на выборах Верховной рады Украины нашлись те политические силы, что не согласились с результатами голосования.

Происшествия Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.

Энергетика Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.

Гаджеты В iPhone 2020 появятся экраны с кадровой частотой 120 Гц Как пишет инсайдер, скрывающийся в Twitter под ником Ice Universe, Apple ведет с Samsung и LG переговоры по поставке для iPhone образца 2020 года экранов с изменяемой кадровой частотой — 60 или 120 Гц.

Происшествия Полицейские проверяют цель поездки жителей регионов Украины в Киев В воскресенье полиция проверяет цель поездки большого количества людей из разных областей Украины, направляющихся в Киев.

Политика Зеленский назвал качества будущего премьера Украины Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.