Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемURA.Ru вчера в 03:45
Минпромторг предложил разрешить розничным продавцам не считать пиво алкоголем. В ведомстве считают, что действующие ограничения на продажу пива необходимо смягчить.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБКвчера в 03:00
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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем
Ведомостивчера в 05:55
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