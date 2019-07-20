Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта министерства по развитию торговли. Речь идет о стратегии развития до 2025 года.

Политика Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.

Экономика Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

Наука Ученые назвали простой способ хорошо выспаться Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Политика ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

Общество Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Авто Кроссовер Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Экономика Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.

Футбол Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне Полузащитник Локомотива Владислав Игнатьев прокомментировал победу над Тамбовом (2:1) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе Локомотив.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Технологии «Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска» Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.

Политика На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Футбол Филипе Луис попрощался с «Атлетико» На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».