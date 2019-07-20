Общество

Минпромторг предложил не называть пиво алкоголемНациональное Аграрное Агентство вчера в 11:59

Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта министерства по развитию торговли. Речь идет о стратегии развития до 2025 года.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

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РБКвчера в 03:00

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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новостивчера в 06:13

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известиявчера в 10:55

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвывчера в 08:00

С водки сдуют пену

Российская газета11:27

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомостивчера в 05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАССвчера в 05:18

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБКвчера в 03:00
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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
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Общество

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Названы кандидаты на пост премьера Украины

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Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.
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