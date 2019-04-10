Экономика

Минпромторг предложил налоговые льготы для проектов в АрктикеКоммерсантъ 03:23

Минпромторг России выступил с инициативой уменьшить ставки налогов на прибыль и имущество и ввести понижающий коэффициент при начислении НДПИ, чтобы облегчить запуск проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике.
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Минпромторг предлагает уменьшить ставки налогов на прибыль для проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике

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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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