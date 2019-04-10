Экономика
Минпромторг предложил налоговые льготы для проектов в АрктикеКоммерсантъ 03:23
Минпромторг России выступил с инициативой уменьшить ставки налогов на прибыль и имущество и ввести понижающий коэффициент при начислении НДПИ, чтобы облегчить запуск проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике.
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