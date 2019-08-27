Общество
ИнтерфаксМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Политика
Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.
РЕН ТВ 09:22
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике
Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.
Взгляд.ру 07:18
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Общество
Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах
При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Политика
Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес
Барнаульский депутат объяснил выступление C.C. Catch на юбилее супруги
Журналистская правда 09:20
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Экономика
Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Шоу-бизнес
Родственники отказываются менять памятник на могиле Олега Ефремова
Жизнь артиста оборвалась 19 лет назад. Олег Ефремов много курил, поэтому заработал рак легких.
StarHit.ru 08:00
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Сегодня, 27 августа, 19-летний Пельмень Кондольский рассказал журналисту «Челябинск Сегодня», что планирует вернуть своё старое имя и снова стать Ромой Грошевым.
Челябинск Сегодня 04:43
Спорт
Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
Финансы
Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:52
Экономика
«Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля
Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 08:49
Гаджеты
Apple защитила смартфоны от джейлбрейка
Apple исправила в обновлении 12.4.1 ошибку безопасности операционной системы iOS, которая позволяла установить на iPhone с новейшей версией ОС джейлбрейк-утилиту с доступом к системным привилегиям в ядре, сообщается на сайте компании.
Rambler News Service 06:00