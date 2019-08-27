Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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В России подорожает еще одна категория товаров

Московский Комсомолец14:13

Минпромторг планирует тестовую маркировку бутилированной воды в октябре

Аргументы и Факты10:21

С 1 октября в РФ может стартовать эксперимент по маркировке питьевой воды

Финмаркет08:16

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года

Коммерсантъ09:01

Эксперимент по маркировке минералки может начаться 1 октября

Rambler News Service08:32

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Интерфакс08:20

Эксперимент по маркировке минеральной воды в России может стартовать с 1 октября

ТАСС09:12
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Происшествия

Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар

Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.
Российская газета 13:42
Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика

Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.
РБК 09:36
Происшествия

Из-за расследования Голунова уволен подполковник ФСБ Марат Медоев

Отстранен от должности подполковник ФСБ Марат Медоев, связанный с делом журналиста Ивана Голунова, заявил близкие к ФСБ источники, 26 августа сообщает РБК.
Красная весна вчера в 12:16
Игры

«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»

В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

«Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
РБК 14:28
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru 01:57
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика

Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Политика

Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии

Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Политика

Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Политика

Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ

Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Наука

Ученые впервые успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

Evo-rus.com 10:28
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим

Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.
RuNews24.ru 02:48
Футбол

Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»

Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.
Чемпионат 12:32
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Транспорт

Названа дата запуска третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

В пресс-службе московского аэропорта "Шереметьево" назвали дату открытия новой взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:31
Общество

Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Общество

Московский ОМОН нуждается в подкреплении

ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.
Коммерсантъ 14:00
Происшествия

Суд на Урале вернул прокурору дело о сбыте врачом наркотиков пациентке

РИА Новости 13:29
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений

Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Футбол

«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

«Монпелье» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл «Лион». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Sportbox.RU 15:12
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