Общество
ИнтерфаксМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Общество
В Арктике открыли пять новых островов
РИА Новости 07:06
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent
Муж Полины Гагариной показал оригинальный микс клипов Аллы Пугачевой и 50 Cent со Snoop Dogg.
Дни24 07:22
Политика
Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган прилетели на 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ФАН 06:16
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Здоровье
Массовое увольнение хирургов на Урале прокомментировал Песков
Ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 11:44
Политика
Против Парубия открыто уголовное дело в связи с трагедией в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с событиями 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.
Взгляд.ру 10:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского
Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.
Интерфакс 04:41
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Футбол
Три футболиста «Зенита» получили приглашения в национальные сборные
Три футболиста «Зенита» Роберт Мак, Миха Мевля и Вильмар Барриос получили приглашения в национальные сборные.
Невские Новости 10:40
Единоборства
Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби
Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
МК-Спорт 10:09
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД
Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
РИА Новости 10:48
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Авто
Новый Weismann получит двигатель от BMW M5
Прошло почти 2 года с тех пор, как мы в последний раз слышали о бренде Weismann, который объявил о новом партнерстве с BMW еще в октябре 2017 года.
SpeedMe 08:39
Театры
В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Художественный руководитель «Ленкома» народный артист СССР Марк Захаров идёт на поправку и намерен вскоре посетить театр.
RT на русском 06:41
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Футбол
Евро-2020 обойдется России в 6,3 миллиарда рублей
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы 2020 года обойдется в более чем 6,3 миллиарда рублей, информирует федеральный сайт проектов нормативных правовых актов.
Спорт-Экспресс 10:41
Общество
В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет
Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
ТАСС 10:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Гаджеты
Amazfit GTS официально представлены
Официально представлены новые умные часы Amazfit GTS, которые созданы в стиле Apple Watch, только работают две недели и позволяют вам не только время смотреть и уведомления со смартфона получать, но и следить за пульсом и прочими важными для здоровья параметрами.
Megaobzor.com 10:36
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58