Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Воду могут начать маркировать уже с октября

ФедералПресс08:47

Минпромторг планирует тестовую маркировку бутилированной воды в октябре

Аргументы и Факты10:21

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Интерфакс08:20

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года

Коммерсантъ09:01

Эксперимент по маркировке минералки может начаться 1 октября

Rambler News Service08:32

Эксперимент по маркировке минеральной воды в России может стартовать с 1 октября

ТАСС09:12

С 1 октября в РФ может стартовать эксперимент по маркировке питьевой воды

Финмаркет08:16
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Общество

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Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
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Три футболиста «Зенита» Роберт Мак, Миха Мевля и Вильмар Барриос получили приглашения в национальные сборные.
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Американский специалист Хавьер Мендес, тренирующий бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал какие обстоятельства могут помешать россиянину в сентябрьском бою против Дастина Порье в Абу-Даби.
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Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

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Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

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Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД

Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
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В Купчино автоледи подбила машину Росгвардии

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Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.
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Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
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