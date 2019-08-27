Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года

Коммерсантъ09:01

Воду могут начать маркировать уже с октября

ФедералПресс08:47

Эксперимент по маркировке минеральной воды в России может стартовать с 1 октября

ТАСС09:12

В России подорожает еще одна категория товаров

Московский Комсомолец14:13

Эксперимент по маркировке минералки может начаться 1 октября

Rambler News Service08:32

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Интерфакс08:20

С 1 октября в РФ может стартовать эксперимент по маркировке питьевой воды

Финмаркет08:16
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ТАСС вчера в 05:12
Финансы

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По данным агентства Reuters.
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По последним расчетам, гребень паводка на Амуре у Хабаровска достигнет отметки 640-650 см к концу августа- началу сентября, после чего уровень реки на этом участке начнет снижаться.
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О последствиях торговой войны между Китаем и США

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«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
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Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

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Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
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Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

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Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

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В России отмечают День отечественного кино

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Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
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Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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Политика

Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
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Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
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