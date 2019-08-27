Общество
Ореанда-НовостиМинпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг выступил с предложением начать эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября этого года, пишет «Интерфакс». Эксперимент будет продолжаться год – до 30 сентября 2020 года. Оператором маркировки выступит ЦРПТ на безвозмездной основе.
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Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года
Коммерсантъвчера в 09:01
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В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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РБК 01:09
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