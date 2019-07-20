Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
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