Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС05:18

Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничную продажу пива

Эхо Москвы04:30

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Российская газета04:14

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъ03:48

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости05:55
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

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В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
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Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро «Пушкинская»

В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская".
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Пьер Ришар откроет кинофестиваль на водах

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Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
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На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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