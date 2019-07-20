Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Гаджеты
Инсайдер рассказал о создании смартфонов Motorola One Action и Motorola One Macro
В интернете появились данные о новых смартфонах Motorola One Action/One Macro.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 06:14
Единоборства
Российский боксер Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 05:12
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Происшествия
Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть
Первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области подключили к сети, он работает на мощности 1070 МВт.
Обновлено в 01:44
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
США разместят войска в Саудовской Аравии
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено 18 июля в 08:52
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Мужчина напал с ножом на двух глухонемых на станции метро «Пушкинская»
В метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на двоих глухонемых на станции "Пушкинская".
Обновлено в 06:36
Политика
Бойко призвал Украину вернуться на российский рынок
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47
Здоровье
Врачи: Школьные каникулы вредят психическому здоровью
Американские учёные проводили исследование, в результате которого выяснили, что летние школьные каникулы вредят психическому здоровью детей и педагогов в виду большой длительности.
Обновлено вчера в 15:57
Культура
Пьер Ришар откроет кинофестиваль на водах
Новый киносмотр пройдет здесь уже во второй раз. В прошлом году он стал сенсацией региона КМВ (Кавказско-Минеральных Вод).
Обновлено вчера в 10:23
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Игры
В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2
На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
Обновлено в 04:05
Музыка
Музыкальный фестиваль «Нашествие» выйдет на связь с МКС
Обновлено в 03:01
Общество
Велофестиваль Summer Velo Cup пройдет в Коломне в субботу
В подмосковной Коломне в рамках проекта «Лето в Подмосковье» впервые пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup – 2019, для участников и гостей мероприятия подготовили специальный турмаршрут по Коломне и Зарайску на выходные, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32