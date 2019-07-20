Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Здоровье Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.

Политика Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.

Интернет Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1» На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Гаджеты Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.

Политика Авиация и спецназ обеспечат порядок на выборах в украинскую Раду Для обеспечения порядка на выборах в парламент Украины 21 июля впервые привлечена авиация, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Политика Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы "Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".

Происшествия СК и Роспотребнадзор проверят сыроварню с полуголыми работниками В Нижнем Новгороде Роспотребнадзор начал проверку молочной продукции после того, как в СМИ появилась информация о нарушении санитарных норм на заводе по производству сыра в Воротынском районе.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Экономика Мощность зеленой энергетики Индии может достигнуть 260 ГВт к 2024 году В 2024 году Индия рассчитывает получить до 260 ГВт энергии из возобновляемых источников энергии, заявил секретарь министерства новых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Индии Ананд Кумар, 19 июля сообщает The Economic Times.

Шоу-бизнес Стеснение пропало: Брежнева выложила откровенное фото в купальнике Артистка выложила фото в купальнике, где она сидит на колонне в весьма откровенной позе.

Политика В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Происшествия В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.