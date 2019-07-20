Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

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Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива

Российская газета12:18

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известия10:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

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Ведомости05:55

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвы08:00

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00
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