Общество

Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголемREGNUM 06:17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году. Более того, с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5% за исключением кефира и кваса. В январе 2013 года вступило в силу ограничение на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК03:00

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Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива

Российская газета12:18

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК03:00

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости06:13

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС05:18

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъ03:48

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известия10:55
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Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией

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Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

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Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
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Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

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