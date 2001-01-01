Экономика

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентовИнтерфакс 02:00

Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций.
Коммерсантъвчера в 18:46

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Чиновники попросили 150 миллиардов для защиты российского автопрома от санкций

ФедералПресс03:03

Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту КАМАЗа и ГАЗа от санкций

БИЗНЕС Online02:31

Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов

Коммерсантъвчера в 18:46

Обезопасить от санкций: На защиту российского автопрома попросили 150 млрд рублей - источник

Царьград02:57

«Ъ»: Минпромторг просит 150 млрд рублей на импортозамещение в автомобилестроении

ТАСС02:19

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Интерфакс02:00

СМИ: Минпромторг попросил 150 млрд руб. для защиты автопрома от санкций

Аргументы и Факты03:41
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
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Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
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По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
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В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
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Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева увеличилось

Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек. Среди раненных есть журналисты.
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В российской армии появятся подразделения антихакеров

В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
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Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
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Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

В марте этого года в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщили, что по итогам года цены на хлеб 1-го и 2-го сортов могут подняться на 5–6%.
Обновлено в 04:00
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МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
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Музыка

Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз

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«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
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В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
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Новый Renault Logan появится в 2020 году, а Sandero станет кроссовером

Новые поколения седана Renault Logan и хэтчбеков Renault Sandero/Sandero Stepway появятся в 2020 или 2021 году.
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
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Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке

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Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
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Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских

3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
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Модель Ford F-150 сменит поколение в следующем году

Обновлено в 04:06
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Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»

Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США).
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К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками

К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Обновлено в 01:54
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Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
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Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

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Почта России уже открывает общие точки с «Магнитом» — в 2019 году магазины должны появиться в 2 тыс. почтовых отделений.
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Клубы РПЛ интересуются опальным футболистом сборной Белоруссии Громыко

Сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в подписании контракта с полузащитником сборной Белоруссии Валерием Громыко, сообщает «Прессбол».
Обновлено в 03:33
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«Тоттенхэм» намерен подписать Пауло Дибалу

Аргентинский нападающий уже сегодня может покинуть «Ювентус». 25-летний форвард близок к переходу в «Тоттенхэм».
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