Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентовИнтерфакс 02:00
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
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Российский автопром защитят от возможных отказов в поставках импортных компонентов
Коммерсантъвчера в 18:46
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