Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus KomendantРИА Новости 10:08

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

РБК10:27

Внедорожник Aurus Komendant: первые фотографии

Журнал Авто.ру06:25

В Сети появились первые официальные фотографии внедорожника Aurus Komendant

CarsWeek.ru08:30

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

AutoNews09:52

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Motor06:08

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

РИА Новости10:08

Минпромторг опубликовал фото внедорожника Aurus Komendant

Автоновости дня05:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Обновлено в 08:41
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Культура

Супруги Обама представили список проектов для Netflix

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix.
Обновлено в 19:52
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
Происшествия

Оползень в Боливии повредил жилые дома

Обновлено в 18:38
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Транспорт

В России с 1 мая начнут устанавливать новые дорожные знаки

В российских городах с 1 мая появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Изменения нужны, чтобы не загораживать красоту старых улиц.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Фортуна» хочет арендовать Смолова

Обновлено в 14:37
Политика

От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто

Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии

Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено в 08:32
Политика

Трамп пригрозил Кубе санкциями из-за поддержки Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции «самого высокого уровня» в отношении Кубы из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:37
Политика

Захарова назвала последствия вмешательства США в дела Венесуэлы

Вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в ООН.
Обновлено в 19:02
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Политика

Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

В России предлагают обложить посылки из-за рубежа единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый сбор на все посылки из-за рубежа.
Обновлено в 14:33
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Москве полицейские спасли лисенка

Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.
Обновлено в 13:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру

Обновлено в 15:05
Футбол

Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»

За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
Обновлено в 11:21
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