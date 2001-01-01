Экономика

Минпромторг поддержал резиносмешениеКоммерсантъ вчера в 18:34

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Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
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Власти открывают доступ к экспортным субсидиям для химпрома

Будущее России. Национальные проекты02:21

Минпромторг поддержал резиносмешение

Коммерсантъвчера в 18:34
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Экономика

Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году

В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
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В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
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Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено 03 августа в 10:00
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие

Украинский снайпер уничтожил бойца армии ЛНР во время перемирия в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР.
Обновлено в 02:24
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Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
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Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Армия и оружие

СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение

Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Путешествия

Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду

Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
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В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения

Обновлено вчера в 21:06
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Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
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Видео заезда в танковом биатлоне, где кыргызстанцы стали вторыми

Первой к финишу пришла команда России (18 минут 55 секунд), вторым был экипаж из Кыргызстана (25 минут 37 секунд).
Обновлено в 01:07
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Авто

Особую версию Acura NSX NA1 выставили на продажу

Особенная версия Acura NSX NA1, разработанная специалистами тюнинг-ателье BSM, была выставлена на продажу.
Обновлено вчера в 08:03
Культура

Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом

В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского.
Обновлено в 01:00
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций

С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»

Обновлено в 01:59
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Экономика

Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний

Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го.
Обновлено в 01:59
Экономика

Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Технологии

«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей

"Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.
Обновлено в 01:52
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