Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешениеКоммерсантъ вчера в 18:34
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
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Власти открывают доступ к экспортным субсидиям для химпрома
Будущее России. Национальные проекты02:21
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Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Транспорт
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Украинский снайпер уничтожил бойца армии ЛНР во время перемирия в Донбассе
В зоне конфликта в Донбассе от пули украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР.
Обновлено в 02:24
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение
Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибло 17 человек, 32 получили ранения
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Единоборства
Видео заезда в танковом биатлоне, где кыргызстанцы стали вторыми
Первой к финишу пришла команда России (18 минут 55 секунд), вторым был экипаж из Кыргызстана (25 минут 37 секунд).
Обновлено в 01:07
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Авто
Особую версию Acura NSX NA1 выставили на продажу
Особенная версия Acura NSX NA1, разработанная специалистами тюнинг-ателье BSM, была выставлена на продажу.
Обновлено вчера в 08:03
Культура
Новое — это хорошо восстановленное старое. Новосибирский балет в Большом
В Москву НОВАТ привез недавнюю, майскую, премьеру — балетмейстер Михаил Мессерер восстановил версию Асафа Мессерера, основанную на постановке 1920 года Александра Горского.
Обновлено в 01:00
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»
Обновлено в 01:59
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды
Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го.
Обновлено в 01:59
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено вчера в 15:35
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Технологии
«Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей
"Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.
Обновлено в 01:52