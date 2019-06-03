Экономика
Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей странеМосковский Комсомолец вчера в 06:53
Система tax free может начать работу на всей территории России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось
Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.Интерфаксвчера в 06:36
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Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено в 04:23
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Обновлено в 03:51
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Суд вернул в полицию дело Леонида Волкова о неуважении к власти
Тверской суд Москвы вернул в полицию для устранения недостатков административный протокол в отношении руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone
Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Мурманской области возбуждено дело о краже моста
Возбуждено уголовное дело по факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролёта моста через реку Умба.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Авто
Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России
Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Экономика
Акции «Газпрома» выросли в цене на 17% за три часа
Еще до полудня 3 июня компании удалось обойти Сбербанк по показателю рыночной капитализации, а в начале второго часа дня по Москве стоимость ее акций впервые за 10 лет превысила 250 рублей за единицу.
Обновлено в 04:25
Авто
Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга
Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Промес уверен, что вернется в «Спартак»
Обновлено в 04:26
Транспорт
На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков
Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Задержанный экс-глава клиники Мешалкина госпитализирован
Ранее Покушалов работал заместителем директора клиники Мешалкина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:36
Политика
В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и проводит там по 15 часов в день, уходя после 22:00.
Обновлено в 03:39