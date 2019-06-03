Экономика

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей странеМосковский Комсомолец вчера в 06:53

Система tax free может начать работу на всей территории России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
Интерфаксвчера в 06:36

Подробнее о событии

Минпромторг хочет распространить tax free на всю страну

Комсомольская правдавчера в 07:05

Систему tax free планируют распространить на всю Россию

Росбалтвчера в 06:54

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране

Московский Комсомолецвчера в 06:53

Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Интерфаксвчера в 06:36

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Российская газетавчера в 06:21

За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 06:15

За первый год работы системы tax free в России выдано чеков на 11 млрд рублей

ТАССвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Армия и оружие

США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16

Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Зеленский назначил своего пресс-секретаря

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Политика

Минюст США направил Citgo судебный запрос по делу о коррупции с участием PDVSA

Американское подразделение PDVSA Citgo Petroleum получило судебный запрос от минюста США в связи с расследованием коррупции с участием венесуэльской компании, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 00:00
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика

Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Украинский МИД отреагировал на возможное участие России в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 00:42
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Культура

Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках

Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций

Возможное продление на год западных санкций не отразится на развитии Крыма, регион становится все более самодостаточным субъектом Российской Федерации, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Обновлено в 00:55
Здоровье

Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено вчера в 22:15
Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Обнаружены тела еще двух туристов, пропавших осенью в Хакасии

Обновлено вчера в 23:26
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено вчера в 10:09
Гаджеты

IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13

Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе

Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
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